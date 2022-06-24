السيسي يستقبل أمير قطر في القاهرة لأول مرة منذ عام 2015

لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

شاهد.. محمد بن سلمان يعانق تميم بن حمد أثناء استقباله في العلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار القاهرة الدولي، بأول زيارة له إلى مصر منذ عام 2015.

وكانت آخر زيارة للشيخ تميم بن حمد إلى مصر في عام 2015 حين حضر قمة شرم الشيخ، قبل أن تبدأ الأزمة الخليجية عام 2017 والتي قُطعت بسببها الزيارات والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واستقبل الرئيس المصري أمير قطر عند سلم الطائرة بعد وصوله إلى مطار القاهرة وتبادلا الأحاديث وهما يسيران على السجاد الأحمر ضمن مراسم الاستقبال الرسمية.

يذكر أن العلاقات بين مصر وقطر تطورت منذ التوقيع على بيان العُلا مطلع عام 2021.