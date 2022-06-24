وسيم يوسف عن حادثتي نيرة أشرف وإيمان إرشيد: قطعة القماش لم تمنع الجريمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول تعليق له على حادثتي مقتل الفتاتين نيرة أشرف وإيمان إرشيد، هاجم الداعية الإماراتي وسيم يوسف الرأي الذي يُرجع جزءا من سبب ارتكاب الجريمة إلى عدم لبس الحجاب مشيرا إلى أن "قطعة القماش لم تمنع جريمة القتل".

وقال يوسف، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "خرج داعية يبرر قتل نيرة أشرف أنها لم تلبس الحجاب وقال : تتحجبي او تدبحي".

وتابع الداعية الإماراتي قائلا: "وهنا الطالبة الشهيدة إيمان إرشيد محجبة ولم تظهر شعرة واحدة من رأسها وتم قتلها".

وأضاف يوسف: "الأولى قالت : لا.. الثانية قالت: لا... لم تمنع قطعة القماش جريمة القتل !! لهذا العورة الحقيقة هي عقلية من يرى للقتل مبرراً".

خرج داعية يبرر قتل #نيرة_أشرف أنها لم تلبس الحجاب وقال : تتحجبي او تدبحي ! وهنا الطالبة الشهيدة #ايمان_ارشيد محجبة ولم تظهر شعرة واحدة من رأسها وتم قتلها ! الأولى قالت : لا الثانية قالت : لا لم تمنع قطعة القماش جريمة القتل !! لهذا العورة الحقيقة هي عقلية من يرى للقتل مبرراً https://t.co/ug3GKhBHde

يذكر أن الجريمتين كانت قد هزتا مصر والأردن وذلك مع مقتل الطالبتين الجامعتين بطريقة مماثلة خلال يومين.