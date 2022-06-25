أنور قرقاش يعلق على موقف الإمارات من الحرب في أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، يوم الجمعة، إن مواقف دولة الإمارات "تحكمها المبادئ والقيم ولا تنجر وراء المزايدات والانفعالات وسياسة المحاور".

وأضاف قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "هذا ما ينطبق على موقفنا من الحرب في أوكرانيا والذي يستند إلى القانون الدولي ورفض استخدام القوة واحترام سيادة الدول وحل الخلافات عبر المسار السياسي والدبلوماسي".

وتابع: "الإمارات ليست في وارد التحول عن مواقفها المبدئية وإيمانها بضرورة الاحتكام إلى القوانين وتغليب الحكمة والحوار لإيجاد تسويات سياسية للصراعات والنزاعات الدولية، فنحن نعيش في منطقة لطالما عانت من العنف وندرك معانيه وتأثيراته وانعكاساته السلبية على كافة أوجه الحياة".

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت في البيان الختامي لاجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية، في وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران، عن موقف موحد من ملف الأزمة الأوكرانية، ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية "مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".

وشدد المجلس الوزاري على دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، ونوه المجلس بالمساعدات الانسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.

وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لكافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.