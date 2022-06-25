مصر.. السيسي يستقبل أمير قطر بقصر الاتحادية ويولم له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الاتحادية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها للبلاد، على مدى يومين.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان: "سمو الأمير المفدى يحضر مأدبة الغداء التي أقامها أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تكريمًا لسموه والوفد المرافق بقصر الاتحادية".

من جهته نشر حساب المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك صورًا من استقبال السيسي لأمير قطر بتعليق جاء فيه: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يستقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر".

وكان أمير قطر قد وصل للقاهرة، مساء السبت، حيث من المنتظر أن "تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا للرئاسة المصرية.