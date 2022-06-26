دبي، الإمارات العربية (CNN)-- قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه اتفق مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على التهدئة في المنطقة ودعم جهود الهدنة في اليمن.

وأوضح الكاظمي، في مؤتمر صحفي الأحد: "اتفقنا على دعم الهدنة في اليمن والمنطقة"، إضافة إلى الاتفاق على "تذليل تحديات الأمن الغذائي في المنطقة"، مع مناقشة "تحديات المنطقة والتعاون المشترك".

وقال الكاظمي إنه اتفق مع الرئيس الإيراني على تعزيز التعاون الثنائي بين بغداد وطهران، فضلا عن

من جانبه، قال رئيسي إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي "ضرورة انطلاق حوار بين دول المنطقة لتسوية مشكلاتها".

كان الكاظمي توجّه إلى إيران بعد زيارته المملكة العربية السعودية، والتقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبرفقته وفد عراقي رفيع المستوى.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي عقدا "جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشهد العراق العديد من جولات الحوار بين إيران والسعودية، آخرها كان في أبريل/ نيسان الماضي، في محاولة لإعادة العلاقات بين البلدين بعد قطعها في 2016، على إثر اقتحام محتجين مقار دبلوماسية سعودية، اعتراضًا رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.