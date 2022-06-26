5000 مهاجر غير شرعي يسبحون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجري الأحد في مدينة الناظور المغربية، عمليات دفن المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور الحدود من المغرب ودخول جيب مليلية الإسباني.

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحد، في بيان، إنه "تم حفر 21 قبرًا في مقبرة سيدي سالم في (مدينة) الناظور".

وأضاف بيان الجمعية: "الأحداث المأساوية التي وقعت في 24 يونيو/ حزيران 2022 على الحدود بين الناظور ومليلية في المغرب هي تذكير عنيف بفشل سياسات الهجرة"، مضيفة أن "من يقفون إلى جانب قوات الأمن المغربية هم الرمز المأساوي. للسياسات الأوروبية الخاصة بإضفاء الطابع الخارجي على حدود الاتحاد الأوروبي".

وقعت منظمات غير ربحية إسبانية ومغربية اتفاقية تطالب بحماية أقوى للمهاجرين الذين يعبرون بين إسبانيا والمغرب، حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية المغربية إن المنظمات التي وقعت على الاتفاقية تشمل Euro Med Rights و Pateras de la Vida و Alternative Espace Cityoennes وغيرها.