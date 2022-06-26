السعودية.. اعتقال شخص ظهر في فيديو متداول "مخل بالآداب العامة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت الشرطة السعودية القبض على شخص ظهر في فيديو متداول "مُخل بالآداب العامة".

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الأحد، إن "مقطع الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي المتضمن محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة، وفيه تعدٍ على حقوق الطفل".

وأضاف المتحدث في بيان نشره جهاز الأمن العام السعودي عبر تويتر، أنه "جرى تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالة القضية إلى النيابة العامة".

كان مغردون تناقلوا مقطع فيديو قالوا إنه يظهر تعدي هذا الشخص على طفل رضيع جنسيًا، وسط ردود فعل سلبية وتعليقات تطالب بخضوعه للمساءلة.