خلال ساعتين.. شرطة الشارقة تقبض على مرتكب جريمة قتل فتاة عربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شرطة إمارة الشارقة عن تمكنها من كشف ملابسات جريمة قتل خلال ساعتين من تلقي البلاغ والقبض على مُرتكبها.

جاء ذلك في بيان لشرطة الشارقة أوضحت فيه: "تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من كشف غموض جريمة قتل، راحت ضحيتها سيدة عربية عشرينية تم العثور على جثتها في مَركبتها بإحدى المناطق، وتلقي القبض على الجاني".

وتابعت: "تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من سيدة لغرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) مساء يوم الجمعة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة.. وعليه انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة".

ونقل البيان على لسان العقيد فيصل بن نصار، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية قوله: "من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها"، وأوضح أنه "وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هارباً ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ من يد العدالة.. حيث تم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة"، وأشار أنه وبالتحقيق معه أعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة".