داخلية تونس تعلن القبض على خلية نسائية يشتبه بانضمامها لتنظيم إرهابي

تونس (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلقاء القبض على خلية نسائية مكونة من 8 نساء، قالت إنه يشتبه بانضمامها لتنظيم إرهابي لم تحدده.

وقالت الداخلية التونسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج من إلقاء القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي، وذلك بعد ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة".

وأضافت: "باستشارة النيابة العمومية تحوّلت مختلف الوحدات الأمنية إلى مكان الحادثة وقامت بمداهمة منزل وإيقاف امرأتين في مرحلة أولى ثمّ بتدقيق التفتيش تمّ اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 6 نساء محلّ مناشير تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي".

وتابعت الداخلية التونسية قائلة: "باستشارة النيابة العمومية في مرحلة ثانية أذنت بإحالة الملف على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة الأبحاث مع جميع الموقوفات".