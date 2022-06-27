تشيلسي يواصل ثورة التغييرات.. ويُعلن رحيل أسطورته بيتر تشيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، رحيل بيتر تشيك، المستشار الفني للفريق، عن منصبه، اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران الجاري.

قضى تشيك ثلاث سنوات في منصب المستشار الفني، منذ عام 2019، قبل الإعلان عن رحيله، ضمن إطار خطة الإحلال والتجديد التي يقوم بها الأمريكي تود بوهلي مالك النادي الجديد.

وقال نادي تشيلسي في بيان رسمي: "يُعلن نادي تشيلسي لكرة القدم اليوم أن بيتر تشيك، المستشار الفني والأداء، سيترك منصبه اعتباراً من 30 يونيو".

وأضاف النادي اللندني: "منذ تعيينه قبل ثلاث سنوات، قدّم تشيك النصح والإرشاد بشأن جميع الأمور المتعلقة بكرة القدم والأداء في جميع أنحاء النادي، وعزز الروابط بين فرق الرجال والأكاديمية".

من جانبه، قال بيتر تشيك: "لقد كان شرفًا كبيرًا أن أؤدي هذا الدور في تشيلسي على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومع مليكة النادي الجديدة، أشعر الآن أنه حان الوقت المناسب للتنحي".

وتابع تشيك، قائلاً: "يُسعدني أن النادي أصبح في وضع ممتاز مع المالكين الجدد، أنا واثق من نجاحه في المستقبل".

يُعتبر بيتر تشيك أحد أساطير تشيلسي في حراسة المرمى، إذ لعب مع الفريق خلال الفترة من عام 2004 حتى 2015، وعاد مجددًا لصفوف النادي اللندني في أواخر 2020، إذ تم إدارجه ضمن قائمة الفريق إلى جانب عمله كمستشار فني.

لعب تشيك 333 مباراة مع تشيلسي، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 162 مباراة، وتوّج رفقة الفريق بـ 15 لقبًا، أبرزها: الدوري الإنجليزي (4 مرات)، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس رابطة المحترفين (3 مرات)، الدرع الخيرية (مرتان).

وتشيك هو ثالث الراحلين عن تشيلسي، بعد رحيل رئيس الفريق بروس باك والمديرة التنفيذية مارينا جارنوفسكايا، في الأيام القليلة الماضية.