دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد الوفيات في حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام في الميناء الصناعي بالعقبة إلى 10 حالات، حسب بيان لمديرية الأمن العام.

كما ارتفع عدد المصابين إلى 251 آخرين نتيجة تسرب الغاز السام.

في بيانه، أشار الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة".

كان الناطق قال في وقت سابق "إنه في أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وأخلت السلطات الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة، الاثنين، بعد تسرب الغاز السام من صهريج، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية.

وأوضحت "المملكة" أن الباخرة التي حدث بها التسرب سقط منها صهريج يحتوي مواد غازية سامة.

ويقع مكان تسرب الغاز السام بعيدًا عن المناطق السكنية في العقبة، وفقا لـ"المملكة".

وتم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في العقبة.