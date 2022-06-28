(CNN)-- خفضت السلطات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول وتركيا بشكل عام، بعد أن قالت إن "عدة خلايا إرهابية إيرانية" اعتقلت من قبل قوات الأمن التركية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت إسرائيل جميع مواطنيها إلى مغادرة إسطنبول على الفور وعدم السفر إلى تركيا بشكل عام، قائلة إن "حياتهم في خطر داهم بسبب التهديدات الإيرانية".

ويوم الثلاثاء، قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، إنه بعد "جهد مشترك من قبل الأجهزة الأمنية التركية والإسرائيلية، تم إحباط العديد من المبادرات الإيرانية لمهاجمة المواطنين الإسرائيليين في إسطنبول".

وكانت إيران وصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها".

على الرغم من خفض تحذير السفر، لا يزال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ينصح الإسرائيليين بالحذر عند السفر إلى إسطنبول وتجنب السفر غير الضروري إلى البلاد.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعبه "على تعاونهم في إحباط الهجمات على الإسرائيليين في تركيا".