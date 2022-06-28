دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد قتلى حادث ميناء العقبة إلى 13 قتيلا، فيما أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، خلال تفقده موقع الحادث، عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة العقبة، واستئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، الاثنين، مقتل 12 شخصا، بينهم أجانب، وإصابة نحو 260 آخرين، بعد سقوط صهريج محمل بغاز الكلورين السام وتسربه وانتشاره في المنطقة.

وقال الخصاونة إن الحياة عادت إلى طبيعتها في مدينة العقبة، واستئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل مثلما يعمل المنفذ الحدودي بانتظام. وأضاف أن "الوضع العام في العقبة تحت السيطرة الكاملة، ولا يوجد أي مخاطر من تركيزات لغاز الكلورين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتابع بالقول إن "الحياة عادت لسيرورتها الطبيعية، ونحن نقف في هذا الصباح في موقع الحادث دون أي إجراءات أو احتياطات أو حتى ارتداء كمامات"، مشيرا إلى إزالة جميع الأطواق الأمنية والاحترازية التي وضعت عقب الحادث.

من جانبه، قال أمين عام المجلس القضائي الناطق الرسمي للمجلس القاضي الدكتور وليد كناكريه إن النيابة العامة تحركت فور علمها بوقوع حادث العقبة، وباشرت التحقيق الثلاثاء، حيث لم تتمكن من العمل عقب الحادث بسبب انتشار الغاز. وأضاف أنه جرى تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة، لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، والذي بلغ عددهم 13، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.