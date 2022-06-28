أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد.. والصفدي يسلمه رسالة خطية من ملك الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، في اجتماعين منفصلين، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأفاد بيان للديوان الأميري القطري أنه خلال مقابلة الشيخ تميم مع الشيخ طحنون والوفد المرافق له "جرى استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين "بحثا العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وفي بيان آخر، أعلن الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد تسلّم رسالة خطية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها.

وأضاف الديوان أن الرسالة نقلها وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال لقاء مع الشيخ تميم، وتابع الديوان أنه "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر والأردن وسبل تعزيزها وتنميتها".