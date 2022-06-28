الكاتب السعودي تركي الحمد يثير جدلا بتغريدة عن "حرية المثلي في ممارسته طالما لم يستفز الآخرين"

الشرق الأوسط
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تركي الحمد
Credit: Twitter/ @TurkiHAlhamad1

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الكاتب السعودي تركي الحمد موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد تغريدة عن المثليين، اعتبرها العديد من المعلقين مخالفة لموقف السعودية.

وقال تركي الحمد، عبر حسابه على تويتر: "أن يكون الشخص شاذا (مثليا)، لسبب جيني أو تربوي أو خلاف ذلك، أمر خاص به وبسلوكه، وهو حر في ممارسته طالما لم يستفز الآخرين أو يفرضه عليهم"، على حد تعبيره.

وأضاف الحمد: "لكن أن يكون للمثلي حق الزواج العلني وتبني الأطفال ونحو ذلك، فهذا أمر مرفوض تماما وذلك لمصلحة الطفل الذي لا أدري كيف ينشأ دون أم حقيقية وأسرة حقيقية".

 

وكانت المملكة العربية السعودية قد رفضت في عام 2021 فقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية، معتبرة أن ما ورد فيها "يتعارض مع الفطرة".

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن "المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المعلمي قوله إن "محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسية كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا".

وشدد "على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها والتي تتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء".

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