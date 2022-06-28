غارة أمريكية تستهدف قياديا في منظمة تابعة لـ"القاعدة" بسوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نفذت الولايات المتحدة، الاثنين، غارة جوية في سوريا استهدفت قياديا بارزا في منظمة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة"، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على العملية، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة "واثقة للغاية" من أن الضربة التي نفذت من طائرة بدون طيار قتلت أبو حمزة اليمني، القيادي في "حراس الدين"، وأضاف المسؤول أنه لم تكن هناك حاجة لإخطار الروس عبر خط الاتصال الخاص بمناطق "عدم الاشتباك" في سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيانها، أن اليمني كان مسافرا بمفرده على دراجة نارية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا عندما تم استهدافه، وتشير المراجعة الأولية للضربة إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين، بحسب البيان.

وذكر البيان أن "المنظمات المتطرفة العنيفة، بما في ذلك المنظمات المتحالفة مع القاعدة مثل (حراس الدين)، لا يزالون يمثلون تهديدا لأمريكا وحلفائنا".

وتابع: "يستخدم المسلحون المتحالفون مع القاعدة سوريا كملاذ آمن للتنسيق مع الفروع الخارجية وتخطيط العمليات خارج سوريا".

وأكد البيان أن "القضاء على هذا القائد البارز سيعطل قدرة القاعدة على التنفيذ الهجمات ضد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء حولنا العالم".

يذكر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" ألقى، قبل أسبوعين، القبض على قيادي بارز في "داعش" بحلب.

وكشفت الولايات المتحدة عن هوية المعتقل وقالت إنه يدعى هاني أحمد الكردي، وهو صانع قنابل متمرس ارتقى ليصبح أحد كبار قادة داعش في سوريا، ووصفته بأنه "مسؤول عن تنسيق الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة".