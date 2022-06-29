بينيت ولابيد يوافقان على حل الكنيست.. هذا ما قاله رئيس الوزراء

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القدس (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأربعاء، أنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في الخريف.

وقال بينيت في خطاب: "سأبقى جنديًا مخلصًا لهذا البلد الذي خدمته طوال حياتي كجندي وضابط ووزير ورئيس وزراء. دولة إسرائيل هي حب حياتي. خدمتها هو قدري".

وأضاف: "أنهي اليوم أكثر من عام في مهمة لكم كرئيس للوزراء. لا يوجد عمل أكثر صعوبة من هذا، ولكن ليس هناك حق أكبر من هذا أيضًا".

يستعد البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، لسلسلة من أعمال التصويت لحله في وقت مبكر من مساء الأربعاء، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقال بينيت: "حان الوقت الآن للتراجع قليلاً. انظر إلى الأشياء من الخارج".

وسيتولى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد رئاسة الوزراء حتى إجراء الانتخابات الجديدة. في خطابه، قال بينيت إنه سيدعم لابيد ويساعده وسيحصل على نقل منظم للسلطة.

أدى اتفاق ائتلاف مع لابيد إلى أن يصبح بينيت رئيسًا للوزراء على الرغم من أن حزبه "يمينا" فاز فقط بسبعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست في انتخابات عام 2021.

لكن بعد انشقاق أعضاء يمينا عن الائتلاف، خسرت الحكومة أغلبيتها البرلمانية. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بينيت ولابيد أنهما سيتحركان لحل الكنيست الحالي.

ليس من الواضح ما إذا كان حزب يمينا اليميني، الذي تم تشكيله من أحزاب أصغر، سيبقى متماسكًا، أو سيكون على ورقة الاقتراع في الانتخابات المقبلة.