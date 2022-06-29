دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مواطنا سعوديا بتهديد معارضين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة، بحسب دعوى قضائية في محكمة بنيويورك تم نشرها الثلاثاء، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه جرى اعتقاله بعد صدور مذكرة ضبط السبت الماضي.

وكشفت أوراق الدعوى القضائية أن المتهم يدعى إبراهيم الحصين (42 عاما)، مقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2013 بتأشيرة دراسية للحصول على دكتوراه في السياسة العامة، ومدرج في طلب التأشيرة أنه موظف في الديوان الملكي السعودي.

وذكرت أوراق الدعوى أن الحصين استخدم حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم حساب باسم @Samar16490 على "إنستغرام"، لتوجيه تهديدات لمعارضين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة، أغلبهم من النساء.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدعوى إن الحصين كان على اتصال بين عامي 2019 و2020 برقم شخص مدرج في بيانات الحكومة الأمريكية على أنه يعمل في الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تغير اسمها فيما بعد إلى الهيئة العامة للرياضة.

وذكر FBI أيضا أنه عثر في أحد الهواتف المحمولة التابعة للحصين على العديد من الصور والتغريدات للصحفي جمال خاشقجي، يرجع تاريخ حفظها على الجهاز إلى عام 2017، قبل نحو عام من مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.