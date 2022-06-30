دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، يوم الخميس، أنه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، و"نقل لهم تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود المجلس، وحرصها على تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق".

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر: "انطلاقا من حرص القيادة في المملكة على دعم جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، في النهوض باليمن سياسيا واقتصاديا، واستمرارا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق تعلن اليوم حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".

وتابع: "حزمة المشاريع الحيوية التي قدمتها المملكة شملت ١٧ مشروعا تنمويا في 6 قطاعات بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، تؤكد وقوف المملكة مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه، وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العليمي استقبل في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة الأمير خالد بن سلمان، وتم خلال اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل".

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي "دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية".