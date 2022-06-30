دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة العليا السعودية أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم 9 يوليو/ تموز، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة وثبوت رؤيته، مساء الأربعاء.

وقالت المحكمة العليا، في بيان، إن "دائرة الأهلة عقدت جلسة للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله... ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأربعاء فإن الدائرة تقرر أن يوم الخميس الموافق 30 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة".

وأضافت المحكمة العليا، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الجمعة 9 ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، الموافق 8 يوليو/تموز، وعيد الأضحى يوم السبت الذي يليه الموافق 9 يوليو.