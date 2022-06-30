دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقات على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وباقي دول أوروبا، إلى جانب إصدار تأشيرات فورية للدخول إلى المملكة.

جاء ذلك بعد شكاوى من مشاكل الحجز عبر تطبيق "المطوف" الذي دشنته السعودية بديلا لوكالات السفر. وكانت القنصلية الأمريكية في السعودية قد ذكرت، عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، أن "القنصل العام وأعضاء طاقم القنصلية تحدثوا مع العديد من الوزارات والهيئات السعودية، وأكدوا لنا جميعًا أنهم يعملون بجد وعلى مدار الساعة لحل المشكلات التي يواجهها حجاج الولايات المتحدة".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الحج والعمرة بأن ذلك يأتي "ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها ضيوف الرحمن مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الإلكترونية المتخصصة بحجاج الخارج".

وأضاف البيان أن هذا التحرك يأتي أيضا "حرصا على التيسير وحل أي تحدٍ يواجه ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، لضمان حصول كل حاجة وحاج على فرصة أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة ممن حظوا بفرصة اختيارهم لهذا العام".

وأكدت الوزارة أن جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن تتابعُ على مدار الساعة أوضاع الحجاج في الداخل والخارج، لضمان تيسير وتسهيل وصولهم قبل أداء النسك، ومن ثم متابعة ورعاية جميع الحجاج".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، رفع عدد حجاج موسم 2022 من الداخل والخارج إلى مليون حاج، للمرة الأولى بعد موسمين اقتصر فيهما الحج على 10 آلاف و60 ألفا من داخل المملكة، بسبب انتشار جائحة كورونا، مقارنة بحوالي 2.5 مليون حاج في موسم عام 2019.