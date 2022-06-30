دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين، في قطاعي التعليم والصحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الخميس.

وذكرت الوكالة الرسمية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد سيصدر القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار، وستقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.

وتمنح الإمارات الجنسية تلقائيًا لأبناء الرجال الإماراتيين، بينما لا يحق للمولودين لأم إماراتية وأب غير إماراتي نيلها مباشرة، لكن يمكن للأمهات الإماراتيات التقدم بطلب لمنح أبنائهن الجنسية، أو يمكن للطفل التقدّم بنفسه لدى بلوغه سن الـ18.

وتعليقًا على قرار معاملة أبناء الإماراتيات في التعليم والصحة، قال أستاذ العلوم السياسية بالإمارات عبدالخالق عبدالله، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أتمنى أن تقرر الإمارات السخية المعطاءة مع القريب والبعيد، حل مسألة جنسية أبناء المواطنات الذي لا شك في انتمائهم وإخلاصهم للإمارات وقيادتها، بل هم أحق بها من غيرهم".

وكانت الحكومة الإماراتية قد اعتمدت في يناير/ كانون الثاني عام 2021 تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، والتي تجيز منح الجنسية الإماراتية لفئات معينة من الأجانب، وأفراد أسرهم (الزوجة والأطفال)، وذلك بناءً على عدد من الضوابط والشروط، بحسب موقع الحكومة الإماراتية.