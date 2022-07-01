بايدن يهنئ لابيد بتوليه منصب رئاسة الوزراء بإسرائيل ويشيد ببينيت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، وذلك عقب تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الخميس، على حل نفسه، معلنًا إجراء انتخابات جديدة، هي الخامسة خلال 4 سنوات، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن في بيان: "إنني، وبالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني إلى يائير لابيد على توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل، كما إنني أتطلّع إلى مواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء لابيد من أجل تعزيز جوانب الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن أجل مواجهة التهديدات المشتركة".

وتابع قائلا: "أود في الوقت نفسه الإشادة برئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينت على قيادته خلال السنة الماضية، كرئيس وزراء إسرائيل، وشكره أيضا على جهوده المستمرة كرئيس وزراء مناوب، وكذلك وزير للشؤون الدينية. إذ أن الرابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن أقوى في أي وقت مضى".

وأضاف: "ليس هناك صديق لإسرائيل أفضل من الولايات المتحدة ولايزال التزامنا بأمن إسرائيل صارمًا. ونتطلع أنا والرئيس إلى تعزيز أوسع لشراكتنا الثنائية والحيوية خلال زيارته لإسرائيل في شهر تموز/يوليو المقبل، وما بعد ذلك".