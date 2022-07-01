دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ من استغلال مناسك الحج في "إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج، أو رفع الشعارات السياسية والمذهبية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الجمعة.

ودعا مفتي السعودية الحجاج إلى "استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله"، و"استحضار النية والإخلاص ومجاهدة النفس"، و"استشعار عظمة العبادة".

وحذر المفتي من "الوقوع فيما يفسد الحج، من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال"، وطالب كل الحجاج بـ"ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي وضعتها سلطات الحج، وعلى رأسها الالتزام بالإجراءات الصحية وبالمواعيد المخصصة للتحركات والتفويج والوسائل المرتبطة بذلك تحقيقًا لمصالح الحجاج".

وأضاف أن "طاعة ولي الأمر بالتقيد بعدم الحج إلا بتصريح رسمي هي طاعة لله ولرسوله". وتابع بالقول إنه "لا يجوز شرعًا لأي حاج أن يضر نفسه أو يسعى لإيصال الضرر إلى الآخرين".

وحذر مفتي السعودية من "استغلال المناسك في إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج أو تعمد التدافع، أو رفع الشعارات السياسية والحزبية والنعرات القومية والتعصبات المذهبية"، مؤكدًا أن كل هذه الأمور "مخالفة لمقاصد شعيرة الحج وغايتها الأساسية".