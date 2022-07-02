محتجون ليبيون يقتحمون مقر البرلمان في طبرق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتحم المئات من المحتجين الغاضبين مبنى البرلمان الليبي في طبرق، الجمعة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية وأكده شهود عيان لشبكة CNN.

وقال شهود عيان، لـCNN، إن المحتجين يطالبون بالإطاحة بالجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، متهمين إياهما بالفساد. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اقتحام المحتجين للبرلمان واشتعال النيران.

وما زالت ليبيا تشهد صراعات منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011. وتعيش ليبيا في حالة انقسام بين

حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، ويترأسها رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة. في حين توجد حكومة منتخبة برلمانيًا منافسة يقودها فتحي باشاغا في الشرق.

وتقع معظم حقول النفط والبنية التحتية في ليبيا في شرق البلاد، حيث يسيطر الجنرال خليفة حفتر وجيشه الوطني الليبي، وهو متحالف مع حكومة باشاغا.