دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ناشد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، الجمعة، الدول العربية والخليجية لـ"احتضان لبنان" مؤكدًا التزام بلاده بسياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي.

1/11 جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تأكيد التزام لبنان بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل ارضها ، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها" ... #مجلس_الوزراء #لبنان https://t.co/2XTeh6hKA4

ونقلت رئاسة الوزراء اللبنانية تصريحات ميقاتي خلال عشاء لوزراء الخارجية العرب عشية اجتماعهم في بيروت: "جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأكيد التزام لبنان بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الاساءة الى الدول العربية أو تهديد أمنها".

10/11 كما اناشد الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وكما أن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فان لدى كل لبناني مخلص قناعة بان كل بلد عربي هو وطنه الثاني" ... #pcm https://t.co/4ZClK3JO6D

وأضاف: "كما أناشد الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وكما أن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فان لدى كل لبناني مخلص قناعة بان كل بلد عربي هو وطنه الثاني".

وختم ميقاتي بتوجيه "الشكر والتقدير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وفريق الأمانة العامة على جهودهم في هذه الظروف الصعبة التي تتعرض فيها العديد من الدول العربية الشقيقة لظروف قاهرة ومؤلمة متمنيًا أن تحمل الأيام المقبلة الأمن والاستقرار للدول العربية، والسلام والأمان للبنان".