تحقيق لـCNN.. دليل جديد يشير إلى مقتل شيرين أبو عاقلة في هجوم متعمد من القوات الإسرائيلية

القدس (CNN)-- أعلن النائب العام للسلطة الفلسطينية، أكرم الخطيب، السبت، أن السلطة الفلسطينية ستسمح للمحققين الأمريكيين بفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وقال الخطيب للصحفيين: "لن نسلم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة للاحتلال، واتفقنا على أن يجري الأمريكيون فحصًا شرعيًا للرصاصة".

من المحتمل أن تسمح هذه الخطوة بتحديد رسمي لمن قتل صحفية الجزيرة في جنين بالضفة الغربية في 11 مايو/ أيار.

وصلت إسرائيل والفلسطينيون إلى طريق مسدود منذ مقتلها أثناء تغطيتها غارة عسكرية إسرائيلية بالقرب من مخيم جنين للاجئين.

ويقول الإسرائيليون إنها ربما قُتلت بنيران فلسطينية عشوائية أو بنيران جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي كان ينوي إطلاق النار على ناشط فلسطيني.

وذكروا أنهم لا يستطيعون التأكد من ذلك بدون الرصاصة التي قتلتها، والتي رفض الفلسطينيون تسليمها، قائلين إنهم لا يثقون بالإسرائيليين.

أشارت خمسة تحقيقات صحفية على الأقل، بما في ذلك تحقيق أجرته شبكة CNN، إلى أن الرصاصة القاتلة جاءت من موقع كان معروفًا أن القوات الإسرائيلية كانت متواجدة فيه. ولم تتوصل أي من التحقيقات إلى أي دليل على وجود مسلحين فلسطينيين بالقرب من أبو عاقلة عندما أصيبت بالرصاص.