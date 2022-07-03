الأحد ،

نشر الأحد ، 03 يوليو / تموز 2022

صورة أرشيفية لسمكة قرش تسبح بالقرب من ديربن بجنوب أفريقيا - في 10 ديسمبر 2020.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية رسميًا مصرع سيدتين نتيجة هجوم لسمكة قرش في أحد المنتجعات السياحية جنوبي مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

في بيان لوزارة البيئة، الأحد، قالت الوزيرة ياسمين فؤاد إن سمكة القرش هاجمت السيدتين خلال ممارستهما رياضة السباحة السطحية في المنطقة المواجهة للمنتجع في سهل حشيش جنوبي الغردقة.

وأشارت "فؤاد" إلى أنه "تم تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا"، فيما قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، "إيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم".

وقالت وزيرة البيئة إنها "وجهت اللجنة المشكلة ببحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم".

لا يزال فريق العمل المختص يسعى "للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التى نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين"، حسب البيان.

وأعربت وزارة البيئة عن تعازيها إلى أسرتي الضحيتين.

في حين لم تكشف الوزارة عن جنسية الضحيتين كانت تقارير صحفية ذكرت أن إحداهما نمساوية.

وتعد هجمات سمك القرش نادرة في مصر. في وقت كات أغلب هذه الهجمات في البحر الأحمر. بعضها أدت إلى مصرع بعض السائحين، والبعض الآخر تعرض لإصابات، فيما نجا آخرون منها.