أدرعي ينشر فيديو من داخل غرفة عمليات البحرية الإسرائيلية لحظة إسقاط درون حزب الله

الشرق الأوسط
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شاهد لحظة إسقاط الجيش الإسرائيلي طائرات مسيّرة أطلقها حزب الله
01:12
شاهد لحظة إسقاط الجيش الإسرائيلي طائرات مسيّرة أطلقها حزب الله

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو من داخل غرفة عمليات البحرية الإسرائيلية لحظة إعطاء أوامر إسقاط طائرات "الدرون" التي أطلقها حزب الله اللبناني.

وقال أدرعي يتغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "’لديكم إذن- قوموا بإسقاط المسيرة للتو‘ - هكذا تمت عملية اعتراض مسيرات حزب الله الإرهابي من داخل غرفة عمليات سلاح البحرية.. سنواصل حماية مصالح اسرائيل ولن نسمح بأي محاولة للمساس بها".

وفي تغريدات منفصلة أوضح أدرعي: "كشف النقاب أن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت اليوم باعتراض ثلاث طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".

وأضاف: "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.."

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