الإمارات تعبر عن تضامنها وتعازيها لإيران في ضحايا الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع إيران عقب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، وذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، الأحد.

وقالت الخارجية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إيران الإسلامية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا".

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن "خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين"، وفقا للبيان.

وكانت مناطق تقع غرب محافظة هرمزجان جنوب إيران قد تعرضت فجر السبت، لسلسلة من الزلازل، أقواها 6.1 و6.3 درجة بمقياس ريختر، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 84 آخرين، وتدمير العديد من المنازل خاصة في المناطق القروية والنسيج القديم بالمنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.