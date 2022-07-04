دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، أوامر شملت تعيينات جديدة في مناصب بارزة في الحكومة، من بينها تعيين سيدتين في منصبي نائب أمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير السياحة.

الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود

وشملت الأوامر الملكية تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود بمنصب نائب وزير السياحة، وقد علقت الأميرة على هذا التعيين عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" بالقول: "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهم الله- على الثقة الكريمة بتعييني نائباً لوزير السياحة سائلةً المولى عز وجل أن يمدني بعونه وتوفيقه لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة".

وأشار الموقع الرسمي لوزارة السياحة إلى أن الأميرة تخرجت بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نيو هافن في أمريكا، وحصلت على درجة الماجستير في الاختصاص ذاته من كلية لندن للأعمال في بريطانيا.

وتقلدت الأميرة منصب "مساعد الوزير للشؤون التنفيذية والاستراتيجية في وزارة السياحة كما أنها عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، وشركة القدية للإستثمار (Qiddiya)، وصندوق التنمية السياحي (TDF)، ومجلس التنمية السياحي"، وفقا لموقع وزارة السياحة.

وذكر موقع الوزارة أن لدى الأميرة السعودية نشاط في المجال الرياضي، إذ شغلت منصب الأمين العام لشركة الفورمولا إي القابضة، وتولت تنظيم أكبر حدث عالمي للفورمولا إي في الدرعية. كما شغلت منصب المدير العام للاقتصاد الرياضي في الهيئة العامة للرياضة (GSA)، وقادت مشاريع دعمت تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الرياضية".

وترأست الأميرة هيفاء الاتحاد العربي للمبارزة النسائية، وتولت منصب نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة وساهمت بوصول عدد عناصر المنتخب السعودي للسيدات إلى أكثر من 200 لاعبة.

وساهمت الأميرة السعودية في تأسيس شركة "تمكين" غير الربحية عام 2014 والتي تعنى بصحة المرأة، وأشارت الوزارة إلى أن الأميرة بدأت حياتها المهنية في بنك "HSBC" في بريطانيا، ثم في المملكة.

الشيهانة بنت صالح العزاز

أما الشيهانة العزاز والتي عُينت في منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، فقد شغلت منصب الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، والمستشار القانوني العام للصندوق.

والشيهانة بنت صالح العزاز هي ابنة المصور الفوتوغرافي السعودي الحائز على جوائز عدة، صالح العزاز.

وكان اسم الشيهانة ضمن قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020، وفازت بجائزة "Women in Business Law award" عام 2019.

وعملت الشيهانة في شركات مثل "بيكر وماكينزي" و"فينسن وإلكينز" بين عامي 2008 و2017 قبل أن تنضم في إبريل/نيسان من عام 2017 إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وتُصبح لاحقا الأمين العام لمجلس إدارته.

وحصلت الشيهانة بنت صالح العزاز على شهادة البكالوريوس من جامعة دورهام في بريطانيا.