السيسي: مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين، أن بلاده "لم ولن تدخر جهدا" في دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية، ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية.

وبحسب بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عبر صفحته على فيسبوك: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي".

وقال المتحدث إن السيسي "أكد أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية، وكذلك استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد".

وأضاف راضي، في البيان، أن "الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـي الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية".

ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، عبر صفحته على فيسبوك، إن المنفي "أشاد بدور مصر في دعم الحوار الليبي"، وأكد على"عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، وأشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبارها "السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد".