إيران: السعودية رفضت منح ممثل خامنئي تأشيرة الحج لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت إيران إن السعودية رفضت منح تأشيرة الدخول لممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس بعثة الحج الإيرانية، عبدالفتاح النواب، بداعي عدم توفر شرط السن، وفق ما نقلته وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية الثلاثاء.

وذكرت الوكالة إن المملكة رفضت منح تأشيرة الحج للنواب لأن عمره تجاوز الـ65 عامًا، وقد اشترطت السعودية على الحجاج الراغبين بأداء الفريضة ألا تتجاوز أعمارهم هذا السن.

وأُجريت اتصالات بين الجانبين للتوصل إلى حل للأمر، وإصدار تأشيرة لممثل خامنئي، لكنها لم تنجح وفق ما ذكرته الوكالة الإيرانية، التي قالت إن رؤساء بعثات الحج كان من المفترض أن يُستثنوا من شرط السن.

وأشارت الوكالة إلى أن النواب يبلغ من العمر 65 عاما وبضعة أشهر، وقد أناب عنه في مهمة إدارة شؤون البعثة الإيرانية، "حجة الإسلام ركن الديني"، وفقا لوصف فارس.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الجانب السعودي حول ما نشرته الوكالة الإيرانية.