دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يُظهر صورا لحقل "كاريش" في البحر المتوسط، في تصرف يحمل سخرية من حزب الله اللبناني إذ دعاه لطلب الصور من إسرائيل بدلا عن إرسال طائرات مسيرة.

وقال أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إلى أقزام حزب الله ومن يحركهم... هكذا يبدو حقل كاريش. رجاءً، في المرة المقبلة، لستم بحاجة إلى إرسال ثلاث مسيرات لالتقاط صورة، إطلبوا منّا ونحن سنوفرها لكم"، حسب قوله.

الى أقزام #حزب_الله ومن يحرّكهم…هكذا يبدو حقل #كاريش. رجاءً، في المرة المقبلة، لستم بحاجة إلى إرسال ثلاث مسيرات لالتقاط صورة، إطلبوا منّا ونحن سنوفرها لكم https://t.co/hC338CVL2f

وكانت قد أعلنت إسرائيل في 2 يوليو/تموز عن إسقاط 3 طائرات مسيرة قالت إن حزب الله أطلقها فوق المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

وأكدت الحكومة اللبنانية، مساء الإثنين، أن عملية إطلاق المسيرات خارج إطار الدولة اللبنانية عمل "غير مقبول" داعية الأطراف المعنية للتصرف بمسؤولية في ظل السعي لإنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

يذكر أن حقل كاريش للغاز يبعد 100 كم عن السواحل الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط ويعتبره لبنان منطقة بحرية متنازع عليها مع إسرائيل.