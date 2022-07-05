توضأ ودخل إلى المسجد.. مذيع إسرائيلي يكشف عن زيارته إلى السعودية

الشرق الأوسط
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توضأ ودخل إلى المسجد.. مذيع إسرائيلي يكشف عن زيارة "سرية" إلى السعودية
Credit: YASIN AKGUL / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المذيع الإسرائيلي ومراسل "القناة 13" الإسرائيلية عن إجرائه زيارة سرية إلى السعودية. 

أعاد ألون بن دافيد نشر مقطع فيديو له خلال زيارته إلى السعودية كانت قد أذاعته القناة الإسرائيلية في إحدى نشرات أخبارها

.وكانت قد وصفت القناة الإسرائيلية زيارة مراسلها إلى السعودية بـ"النادرة" وأشارت إلى أن المملكة الدولة العربية الأكثر أهمية.

وظهر الإعلامي الإسرائيلي في المقطع وهو يتوضأ ويدخل إلى أحد المساجد في المملكة وأجرى جولة في الأسواق ودخل على أحد الباعة الذي لا يبدو أنه من الجنسية السعودية وقال له: "أنا من إسرائيل" فرد عليه البائع بالقول: "مرحبا".

يذكر أن التقارب بين السعودية وإسرائيل من المحتمل أن يكون أحد الملفات التي سيطرحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء زيارته إلى المملكة منتصف الشهر الجاري.

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