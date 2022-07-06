دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرت القوات الجوية المصرية والأية تدريبًا مشتركًا في إحدى القواعد المصرية.

وقال بيان للجيش المصري، الثلاثاء: إن التدريب يأتي فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين البلدين، وذلك بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات.

وأضاف البيان أن التدريب تضمن عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، إضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات تخللها التدريب على التزود بالوقود فى الجو نهاراً وليلاً.

ونشرت الجيش المصري لقطات مصورة لأجواء التدريب المشترك.

في مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع مصر 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47-إف، مع أنظمة ومعدات عسكرية بقيمة 2.6 مليار دولار.

آنذاك، قالت الوزارة إن الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط".

في حين أكدت وزارة الخارجية أن الصفقة "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".