عربيًا وعالميًا.. ما هي أكثر الدول تسجيلا لهجمات سمك القرش؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– حقّق ملف هجوم القرش الدولي التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي (ISAF) في 137 حدث مزعومًا بتفاعل بين أسماك القرش والبشر في جميع أنحاء العالم في عام 2021. وأكدت قاعدة بياناتهم بـ 73 هجمة سمكة قرش غير مبررة على البشر و39 هجمة مبررة أو استفزازية.

يعد الملف الدولي لهجمات القرش (ISAF) التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي قاعدة البيانات الوحيدة التي تم إنشاؤها علميًا والتي توثق وتراقب هجمات أسماك القرش على أساس عالمي. في حين أن معظم تحقيقات الهجوم يتم إجراؤها بواسطة موظفي ISAF كجزء من البحث الجاري، فإن الملف يستفيد من شبكة موزعة عالميًا من العلماء الإقليميين المتعاونين الذين يحققون في الهجمات في مناطقهم (وفي بعض الحالات يحتفظون بقواعد بيانات ذات توجه إقليمي) ويقدمون تقارير تعاونية إلى الأمام لقوة المساعدة الأمنية الدولية.

حسب قاعدة البيانات، هناك نوعان من الهجمات، الأولى الهجمات غير المبررة تُعرَّف بأنها الحوادث التي تحدث فيها عضة على إنسان حي في البيئة الطبيعية لسمك القرش دون أي استفزاز بشري لسمك القرش.

والنوع الثاني: الهجمات استفزازية أو مبررة عندما يبدأ الإنسان في التفاعل مع سمكة قرش بطريقة ما. وتشمل هذه الحالات التي يتعرض فيها الغواصون للعض بعد مضايقة أسماك القرش أو محاولتهم لمسها، أو العض على صائدي الرمح، أو العض على الأشخاص الذين يحاولون إطعام أسماك القرش، أو اللدغات التي تحدث أثناء فك سمكة القرش أو إزالتها من شبكة الصيد وما إلى ذلك.

تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول من حيث عدد هجمات القرش المؤكدة غير المبررة بهجمات تبلغ 1563 منذ عام 1580 حتى الآن. تلتها أستراليا بـ 682 حادثة، ثم حلت جنوب إفريقيا ثالثة بـ 258 حادثة.

عربيًا، تصدرت مصر بـ 22 هجمة سمكة قرش غير مبررة. ففي خلال هذا الأسبوع كانت هناك حالتا وفاة في مصر وقعتا في الغردقة، في 2 يوليو/ تموز بالقرب من الشاطئ.

وذكرت الصحافة المحلية أن القرش متورط باعتباره من الماكو. ومع ذلك، بالنظر إلى الأدلة الأولية على أن تحديد الهوية يبدو غير مرجح. هناك شائعات متعددة حول ما جذب الحيوان إلى موقع الحادثة ولم تؤكده قوة المساعدة الدولية (ISAF) في هذا الوقت. وكانت هناك أربع هجمات غير مبررة في مصر في السنوات الخمس الماضية. واحدة فقط من هؤلاء كانت قاتلة وجميع الهجمات كانت من نوع القرش المحيطي الأبيض.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه خريطة تظهر الدول التي سجّلت هجمات القرش المؤكدة غير المبررة، مع ترتيب الدول العربية وفقا لهذا التصنيف.