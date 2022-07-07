مصادر لـCNN: بلينكن أثار قضية مقتل شيرين أبو عاقلة خلال اتصال مع لابيد

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد لتهنئته على دوره الجديد، والتأكيد مجددا على "التزام الولايات المتحدة الثابت بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية وأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك التهديدات من إيران".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن بلينكن أكد على "دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين" و أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتطلع إلى الاحتفال بشراكتنا مع إسرائيل خلال زيارته القادمة".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة CNN، إن بلينكن أثار مع لابيد النتائج التي توصل إليها منسق الأمن الأمريكي فيما يتعلق بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، في حين تم استبعاد الموضوع من البيان الرسمي للوزارة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن بلينكن أشار إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية"، وأكد مجددا على "الحاجة إلى المساءلة في أعقاب وفاة المأساوية للصحفية".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنهم اعترضوا على الاستنتاج الذي توصلت إليه الولايات المتحدة بأن إطلاق النار الذي قتل الصحفية كان على الأرجح من الجيش الإسرائيلي، والذي قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه استند إلى التحقيقات الإسرائيلية والفلسطينية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنهم لا ينظرون إلى التحقيقات على أنها تحتوي على"أي تناسق"، ووصف التحقيق الإسرائيلي بأنه "دقيق للغاية" يشمل استجواب الجنود الذين كانوا موجودين هناك وفحص البنادق الإسرائيلية، وادعى أن "إجراءات مماثلة لم يتم اتخاذها في تحقيق فلسطيني".

وقال المسؤول أيضا إن البنادق الإسرائيلية والفلسطينية "متطابقة حيث أنها أمريكية الصنع"، وتابع أنهم "يأملون ألا يلقي الأمر بظلاله على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية".