دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جمع اتصال هاتفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، ياثير لابيد، بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تبادلا فيه التهاني، وناقشا توسيع دائرة ما يُعرف بـ"اتفاقيات إبراهيم" لتنضم إليها دول أخرى في المنطقة، حسبما نقل الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الخميس.

وقال جندلمان في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد لأول مرة هذا المساء مع الرئيس الإماراتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي هنأه بمناسبة توليه منصبه. وتمنى الرئيس الإماراتي لرئيس الوزراء النجاح مؤكدًا على استمرار أهمية العلاقات بين الشعبين".

وأردف الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: " ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء لابيد الرئيس بن زايد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي سيصادف في يوم السبت الوشيك، متمنيًا له أضحى مبارك وبحث الزعيمان أهمية تعزيز العلاقة الدافئة السائدة بين الدولتين معربيْن عن ارتياحهما من العلاقات السياحية والاقتصادية الناشئة بينهما".

وأضاف جندلمان بالقول: "وشكر رئيس الوزراء لابيد الرئيس على المكالمة، قائلاً إن الثقة الشخصية بين الزعيمين وكذلك التزام دولة إسرائيل باتفاقيات ابراهيم واستمرار منتدى النقب وتطويره ليصبح بمثابة إطار دائم تشكل أساسًا ثابتًا للعلاقات الممتازة ولتعزيز الازدهار والتعاون بين الدولتين، التي تُعتبر نموذجا ورمزا".

وختم المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل تغريداته بالقول: " كما وبحث الزعيمان توسيع دائرة اتفاقيات ابراهيم لتشمل المزيد من دول المنطقة"، حسب تعبيره.

يذكر أن هذا الاتصال يأتي في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء زيارة إلى إسرائيل ثم منها مباشرة إلى السعودية حيث سيلتقي عددا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة عامة.