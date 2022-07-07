(CNN)-- أعلنت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، حالة الطوارئ في المناطق الخاضعة لها جراء "تهديدات تركية".

وقالت "الإدارة الذاتية"، في بيان: "بسبب التهديدات التي تواجه شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي، فإننا نعلن حالة الطوارئ العامة في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضافت أنها ستستخدم كافة إمكانياتها "لحماية الناس من أي هجوم عدواني على مناطق الإدارة الذاتية وشمال وشرق سوريا، وإعطاء الأولوية لمواجهة هذه التهديدات".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، عن رغبة بلاده في "إنشاء منطقة آمنة" على طول حدود مع سوريا.

وقال: "نحن ندخل مرحلة جديدة من قرارنا بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية، نحن نطهر تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، ثم سنفعل الشيء نفسه في المناطق الأخرى، خطوة بخطوة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شن الجيش التركي ومجموعات من المتمردين السوريين عملية عسكرية ضد وحدات"حماية الشعب" الكردية في عملية أطلق عليها اسم "نبع السلام" للسيطرة على منطقة بعرض 100 كيلومتر وعمق 25 كيلومترا في شمال سوريا.