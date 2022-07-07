مصدر يوضح لـCNN سبب زيارة وزير خارجية قطر إلى إيران

(CNN)-- التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران، يوم الأربعاء، في محاولة لكسر الجمود في المحادثات بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران، حسبما قال دبلوماسي مطلع على الزيارة لشبكة CNN.

وأضاف الدبلوماسي أن زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي بعد أيام فقط من مكالمته الهاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث "بحثا آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي"، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

وجاءت الزيارة بعد أسبوع من فشل المحادثات غير المباشرة بوساطة الاتحاد الأوروبي بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة في كسر الجمود لإحياء الاتفاق النووي.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير عبداللهيان، سلط وزير الخارجية القطري الضوء على "أهمية الجهود البناءة لإنجاح الاتفاق النووي"، وقال إن قطر "تدعم أي حوار بين طهران ودول المنطقة".

وقال وزير خارجية إيران إن بلاده "تسعى إلى اتفاق نووي قوي ودائم مع القوى العالمية"، وأضاف: "نحن مصممون على السعي إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، وعلى الرغم من المزاعم الأمريكية لم نطالب بأي مطالب خارج الاتفاق النووي"، حسب قوله.