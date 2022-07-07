باحث سعودي يعلق على انتقاد محمد العيسى: الإخوان والقاعدة يسيئون له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري، أن جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة يحاولان الإساءة لأمين عام رابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، واعتبر أن عداءهم له ما هو إلا دليل على قوة تأثيره حول العالم.

وكتب الأنصاري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هنالك حاليا محاولات فاشلة من أعضاء تنظيم القاعدة والإخوان للإساءة لأمين عام رابطة العالم الإسلامي بسبب تكليفه بإلقاء خطبة عرفة الموجهة لـ1.7 مليار مسلم حول العالم".

وأردف الباحث السياسي السعودي قائلا: "عداؤهم هو دليل آخر على قوة تأثيره العالمي في تعزيز الإعتدال ومكافحة الغلو والتطرف"، حسب تعبيره.

هنالك حاليا محاولات فاشلة من أعضاء تنظيم #القاعدة و #الإخوان للإساءة لأمين عام #رابطة_العالم_الإسلامي بسبب تكليفه بإلقاء #خطبة_عرفة الموجهة ل ١.٧ مليار مسلم حول العالم. عدائهم هو دليل آخر على قوة تأثيره العالمي في تعزيز الإعتدال ومكافحة الغلو والتطرف. #العيسي_ثقه_الامه_الاسلاميه https://t.co/pNQN3Ve6GP

وكان قد أثار تعيين العيسى خطيبا ليوم عرفة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رحب العديد من المغردين والإعلاميين السعوديين بهذه الخطوة معتبرين إياه رمزا لـ"الوسطية" في حين عارصها آخرون لأسباب تتعلق بانفتاحه على الأديان الأخرى وتعاطيه مع رجال دين منها.