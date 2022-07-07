باحث سعودي يعلق على انتقاد محمد العيسى: الإخوان والقاعدة يسيئون له

الشرق الأوسط
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باحث سعودي يعلق على انتقاد محمد العيسى: الإخوان والقاعدة يسيئون له
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري، أن جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة يحاولان الإساءة لأمين عام رابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، واعتبر أن عداءهم له ما هو إلا دليل على قوة تأثيره حول العالم.

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وكتب الأنصاري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هنالك حاليا محاولات فاشلة من أعضاء تنظيم القاعدة والإخوان للإساءة لأمين عام رابطة العالم الإسلامي بسبب تكليفه بإلقاء خطبة عرفة الموجهة لـ1.7 مليار مسلم حول العالم".

وأردف الباحث السياسي السعودي قائلا: "عداؤهم هو دليل آخر على قوة تأثيره العالمي في تعزيز الإعتدال ومكافحة الغلو والتطرف"، حسب تعبيره.

وكان قد أثار تعيين العيسى خطيبا ليوم عرفة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رحب العديد من المغردين والإعلاميين السعوديين بهذه الخطوة معتبرين إياه رمزا لـ"الوسطية" في حين عارصها آخرون لأسباب تتعلق بانفتاحه على الأديان الأخرى وتعاطيه مع رجال دين منها.

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