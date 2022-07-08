دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، وهو يشيد بخطيب يوم عرفة، الشيخ محمد العيسى، ما أثار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيصل في المقطع وهو يقول للعيسى: "لقد أحسنوا الاختيار"، ليجيب خطيب يوم عرفة قائلا: "الله يرضى عنكم ويمتعكم بالصحة والعافية، ما عليكم زود طال عمرك"، حسب قوله.

أحسنوا الاختيار 🤲🏼🇸🇦 👇🏼 بهذه الكلمتين هنأ الأمير #خالد_الفيصل معالي فضيلة الشيخ #محمد_العيسى بصعوده منبر #يوم_عرفة وإلقاء الخطبة .. وهذا فضل الله عليه بأن بلغه https://t.co/MNlY0lgeMT

وكان قد ألقى العيسى خطبة يوم عرفة بعد تكليف أثار الجدل نظرا لـ"وسطيته" و"اعتداله" إذ رحب عدد من المغردين والإعلاميين بهذه الخطوة وانتقدها آخرون.

📌| أمير مكة #خالد_الفيصل لخطيب #عرفة الشيخ #محمد_العيسى: "أحسنوا الاختيار" https://t.co/3bPNtzdD6b

ويعتبر يوم عرفة هو أول أيام الحج في الإسلام إذ يصعد الحجاج على جبل عرفة، شرق مكة، في خطوة تعد من أركان الحج.