السعودية.. تداول فيديو يُظهر ما قاله خالد الفيصل لمحمد العيسى في يوم عرفة

الشرق الأوسط
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السعودية.. تداول فيديو يُظهر ما قاله خالد الفيصل لمحمد العيسى في يوم عرفة
Credit: STR / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، وهو يشيد بخطيب يوم عرفة، الشيخ محمد العيسى، ما أثار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيصل في المقطع وهو يقول للعيسى: "لقد أحسنوا الاختيار"، ليجيب خطيب يوم عرفة قائلا: "الله يرضى عنكم ويمتعكم بالصحة والعافية، ما عليكم زود طال عمرك"، حسب قوله.

وكان قد ألقى العيسى خطبة يوم عرفة بعد تكليف أثار الجدل نظرا لـ"وسطيته" و"اعتداله" إذ رحب عدد من المغردين والإعلاميين بهذه الخطوة وانتقدها آخرون.

ويعتبر يوم عرفة هو أول أيام الحج في الإسلام إذ يصعد الحجاج على جبل عرفة، شرق مكة، في خطوة تعد من أركان الحج.

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