أول اتصال منذ سنوات.. لابيد وعباس يناقشان التعاون ويتبادلان التهاني

القدس (CNN) – أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اتصالا هاتفيا، صباح الجمعة، يُعتقد أنه الأول بين زعيمي الطرفين في السنوات الخمس الأخيرة.

ونشر مكتب لابيد بيانا مقتضبا جاء فيه أن الرجلين "تحدثا حول مواصلة التعاون وضرورة إرساء التهدئة".

وهنأ عباس لابيد بتوليه منصب رئاسة الوزراء، وفق ما جاء في البيان، في حين أعرب رئيس وزراء إسرائيل عن أفضل أمنياته للزعيم الفلسطيني قبل عيد الأضحى.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) خبرا حول الاتصال الهاتفي وأضافت أن الرئيس عباس أعرب عن أمنيته بأن "يسود السلام والاستقرار المنطقة بأسرع وقت ممكن".

واختار رئيس الوزراء اليميني الذي سبق لابيد، نفتالي بينيت، ألا يتحدث مع عباس خلال مدة توليه المنصب والتي دامت 12 شهرا، في حين شهدت فترة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طويلة المدة، حالة من تدهور العلاقات بين الطرفين ويُقال إنه تحدث إلى عباس للمرة الأخيرة عام 2017.

يذكر أن هذا الاتصال يأتي قبل أيام قليلة من بدء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة للمنطقة تبدأ بإسرائيل وتشمل رام الله في الأراضي الفلسطينية والسعودية.