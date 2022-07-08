دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر التفاعل على تعيين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة بالسعودية تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات على موعد الخطبة، الجمعة.

لم تكن الدعاية المُضللة يومًا ما سوى عصاة العاجز التي يتكئ عليها حين يتمايل كالديك المذبوح، ويترنح بين ماضيه الأسود وحاضره المبتور.. لماذا اجتمع المتشددون وجميع خصوم المملكة في الهجوم على "محمد العيسى"؟! https://t.co/7yAekbE45Z

ومع بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة بالتقويم الهجري "يبدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مسجد نمرة الذي يعد من أهم المعالم الإسلامية في مشعر عرفات وبه يصلي حجاج بيت الله صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصرا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفق الله معالي الشيخ محمد العيسى في خطبته اليوم بعرفه، هناك من ينتظر خطاب التسامح والتعايش ونبذ الفرقه بين المسلمين وترميم الصف وتوحيده، وهناك من ستكون إذنه مراقبة للخطأ الذي سيقع فيه الشيخ حتى يطير به فرحاً #العيسى_خطيب_عرفة

وأوضحت الوكالة أن المسجد "بني في الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وذلك في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري ، ويقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة"، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة ، ولكنه قريب منه".

#خطبة_عرفة أعظم رسالة دينية سنوية توجّه من أقدس بقاع الأرض، يتشرف بإلقائها معالي الدكتور محمد العيسى؛ نبذة موجزة عنه. #بسلام_آمنين https://t.co/6AwgHGAOmx

ووسط التفاعل نشرت صفحة التواصل الحكومي السعودي نبذة موجزة عن العيسى عددت فيها المناصب والالقاب والأوسمة في الفترة ما بين العام 2009 إلى 2022، وذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر.