السعودية.. قبل ساعات على خطبة محمد العيسى بيوم عرفة.. استمرار التفاعل على اختياره وترقب ما سيقوله

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر التفاعل على تعيين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة بالسعودية تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات على موعد الخطبة، الجمعة.

ومع بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة بالتقويم الهجري "يبدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مسجد نمرة الذي يعد من أهم المعالم الإسلامية في مشعر عرفات وبه يصلي حجاج بيت الله صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصرا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن المسجد "بني في الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وذلك في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري ، ويقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة"، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة ، ولكنه قريب منه".

ووسط التفاعل نشرت صفحة التواصل الحكومي السعودي نبذة موجزة عن العيسى عددت فيها المناصب والالقاب والأوسمة في الفترة ما بين العام 2009 إلى 2022، وذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر.

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