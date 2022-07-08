سفارة أوكرانيا بالإمارات تعلق على تغريدة أكاديمي إماراتي عن استقالة جونسون

الشرق الأوسط
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شاهد لحظة إعلان بوريس جونسون استقالته من منصبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، تغريدة تطرق فيها إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، وملقيا الضوء على سجله الداخلي والخارجي.

وقال الأكاديمي الإماراتي في تغريدته: "وداعا بوريس جونسون. لست فرحا لاستقالته، فبعيدا عن سلوكه الشخصي كان اداؤه السياسي الداخلي جيدا في ملف بريكست والاقتصاد وكذلك سجله في الخارج فقد كان حاسما في دعم اوكرانيا. اتهم بالكذب والحقيقة انه لا يوجد سياسي في بريطانيا وخارجها لا يكذب. كتاب لماذا القادة يكذبون يستحق القراءة".

من جهتها علقت السفارة الأوكرانية في الإمارات على تغريدة عبدالخالق عبدالله عبر حسابها المعرف بتويتر، قائلة: "جونسون زعيم شجاع وصديق حقيقي لأوكرانيا الذي يفهم جيدا ان دعم أوكرانيا ضروري للشركاء الأوروبيين لأن بوتين يكره رفاهية، راحة وتقدم أوروبا ويريد دمار وتخريب البيت الأوروبي بتصرفاته العدوانية البربرية. شكرا بوريس جونسون على كل شيء.."

وضمنت السفارة الأوكرانية صورة بتغريدتها قالت بتعليق: "على الصورة: تفقد على معدات روسية مدمرة في مركز كييف".

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