"كان صديقا حقيقيا لأوكرانيا".. شاهد كيف علق زيلينسكي على استقالة جونسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، تغريدة تطرق فيها إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، وملقيا الضوء على سجله الداخلي والخارجي.

وداعا بوريس جونسون. لست فرحا لاستقالته، فبعيدا عن سلوكه الشخصي كان اداؤه السياسي الداخلي جيدا في ملف بريكست والاقتصاد وكذلك سجله في الخارج فقد كان حاسما في دعم اوكرانيا. اتهم بالكذب والحقيقة انه لا يوجد سياسي في بريطانيا وخارجها لا يكذب. كتاب لماذا القادة يكذبون يستحق القراءة https://t.co/OxQrZSvV72

وقال الأكاديمي الإماراتي في تغريدته: "وداعا بوريس جونسون. لست فرحا لاستقالته، فبعيدا عن سلوكه الشخصي كان اداؤه السياسي الداخلي جيدا في ملف بريكست والاقتصاد وكذلك سجله في الخارج فقد كان حاسما في دعم اوكرانيا. اتهم بالكذب والحقيقة انه لا يوجد سياسي في بريطانيا وخارجها لا يكذب. كتاب لماذا القادة يكذبون يستحق القراءة".

@Abdulkhaleq_UAE جونسون زعيم شجاع وصديق حقيقي لأوكرانيا الذي يفهم جيدا ان دعم أوكرانيا ضروري للشركاء الأوروبيين لأن بوتين يكره رفاهية، راحة وتقدم أوروبا ويريد دمار وتخريب البيت الأوروبي بتصرفاته العدوانية البربرية. شكرا بوريس جونسون على كل شيء. على الصورة: تفقد على معدات روسية مدمرة في مركز كييف https://t.co/GhD6YruEzG

من جهتها علقت السفارة الأوكرانية في الإمارات على تغريدة عبدالخالق عبدالله عبر حسابها المعرف بتويتر، قائلة: "جونسون زعيم شجاع وصديق حقيقي لأوكرانيا الذي يفهم جيدا ان دعم أوكرانيا ضروري للشركاء الأوروبيين لأن بوتين يكره رفاهية، راحة وتقدم أوروبا ويريد دمار وتخريب البيت الأوروبي بتصرفاته العدوانية البربرية. شكرا بوريس جونسون على كل شيء.."

وضمنت السفارة الأوكرانية صورة بتغريدتها قالت بتعليق: "على الصورة: تفقد على معدات روسية مدمرة في مركز كييف".