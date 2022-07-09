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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، ما وصفه بـ"العوائق" التي أحاطت بعملية الحج على حد تعبيره، وذلك في خطاب بمناسبة عيد الأضحى.

وقال الحوثي وفقا لما نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة: "النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا"، مضيفًا أن "من العوائق منع الحج على المسلمين في بعض المواسم كما حصل بذريعة كورونا.."

وأضاف: "التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها وهي ابتزاز ظالم للحجاج على عكس السياحة غير الدينية في المملكة".

وتابع قائلا: "عيد الأضحى مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة على موقف الحق والاستعداد للتضحية في سبيل الله".